2019-01-02T09:04:14+03:00
Общество

Оперативный штаб в Магнитогорске прекращает прием вещей и лекарств

За пару дней горожане собрали все, что необходимо
Ирина ГОЛЛАЙ
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Собранных вещей - предостаточно. Фото: соцсети.Собранных вещей - предостаточно. Фото: соцсети.
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Оперативный штаб, который занимается ликвидацией последствий ЧП в Магнитогорске, обратился к землякам с просьбой не приносить вещи и медикаменты для пострадавших.

— Пострадавшие полностью всем обеспечены, им бесплатно и в полном объеме оказывается вся необходимая медицинская помощь и поддержка, — говорят в штабе.

Жители Магнитогорска начали помогать пострадавшим от взрыва газа в первые же часы. Люди ехали к месту трагедии с горячим чаем и теплыми вещами, предлагали жилье для временного проживания.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в своем обращении к землякам выразил благодарность всем неравнодушным, пришедшим на помощь.

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