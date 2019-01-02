Оперативный штаб в Магнитогорске прекращает прием вещей и лекарств
Оперативный штаб, который занимается ликвидацией последствий ЧП в Магнитогорске, обратился к землякам с просьбой не приносить вещи и медикаменты для пострадавших.
— Пострадавшие полностью всем обеспечены, им бесплатно и в полном объеме оказывается вся необходимая медицинская помощь и поддержка, — говорят в штабе.
Жители Магнитогорска начали помогать пострадавшим от взрыва газа в первые же часы. Люди ехали к месту трагедии с горячим чаем и теплыми вещами, предлагали жилье для временного проживания.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в своем обращении к землякам выразил благодарность всем неравнодушным, пришедшим на помощь.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06