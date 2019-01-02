Оперативный штаб в Магнитогорске прекращает прием вещей и лекарств

2 Янв. 2019 2019-01-02T09:04:14+03:00

За пару дней горожане собрали все, что необходимо

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Оперативный штаб, который занимается ликвидацией последствий ЧП в Магнитогорске, обратился к землякам с просьбой не приносить вещи и медикаменты для пострадавших.

— Пострадавшие полностью всем обеспечены, им бесплатно и в полном объеме оказывается вся необходимая медицинская помощь и поддержка, — говорят в штабе.

Жители Магнитогорска начали помогать пострадавшим от взрыва газа в первые же часы. Люди ехали к месту трагедии с горячим чаем и теплыми вещами, предлагали жилье для временного проживания.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в своем обращении к землякам выразил благодарность всем неравнодушным, пришедшим на помощь.

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