Из разрушенного дома в Магнитогорске эвакуировали жильцов еще одного подъезда

2 Янв. 2019 2019-01-02T10:17:16+03:00

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На время проведения работ по разбору завалов выселены жители пятого подъезда дома №164 по проспекту Карла Маркса, сообщает пресс-служба администрации Магнитогорска.

— В ближайшее время жители 5, 6 и 8 подъездов в сопровождении соответствующих служб смогут забрать из квартир вещи первой необходимости. На данный момент формируется график. О нем жильцам сообщат дополнительно по телефону.

После того, как специалисты провели визуальный осмотр и техническое обследование дома, стало понятно, что подъезды с 1 по 5 и с 9 по 12 безопасны для проживания.

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