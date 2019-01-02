Медики рассказали о состоянии пострадавших в Магнитогорске

2 Янв. 2019 2019-01-02T10:41:44+03:00

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Пять жителей разрушенного дома, оказавшиеся в больницах Магнитогорска, находятся в стабильном состоянии, здоровье этих людей не ухудшается, сообщает пресс-служба областного минздрава.

В эти дни медики совершают поквартирный обход и дежурят в пунктах временного размещения.

За минувшие сутки доктора оказали помощь 14-ти пострадавшим. Один из них — Ваня Фокин, которого нашли живым под завалами. Еще 12 человек обратились к медикам в оперативном штабе. В госпитализации они не нуждаются. Один житель Магнитогорска обращался в бюро судмедэкспертизы.

У места происшествия круглосуточно дежурят две бригады скорой помощи. Еще одна бригада работает в судмедэкспертизе для тех, кто приходит на опознание тел.

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