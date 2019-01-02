Под завалами рухнувшего дома в Магнитогорске выжил попугай
Трагедия в Магнитогорске не только сплотила большой промышленный город, но еще и научила радоваться мелочам. Домашнему торту, принесенному кем-то в новогоднюю ночь в пункт сбора помощи. Уцелевшей иконе на выдержавшей взрыв стене…
— А сегодня, 2 января, спасатели извлекли из-под обломков живого попугая, — сообщают в пресс-службе администрации Магнитогорска.
Яркая птаха не пострадала при обрушении и не замерзла в суровый мороз. Птица дождалась помощи.
Увы, на данный момент под завалами остаются еще 27 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06