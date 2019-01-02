Под завалами рухнувшего дома в Магнитогорске выжил попугай

2 Янв. 2019 2019-01-02T11:15:00+03:00

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Трагедия в Магнитогорске не только сплотила большой промышленный город, но еще и научила радоваться мелочам. Домашнему торту, принесенному кем-то в новогоднюю ночь в пункт сбора помощи. Уцелевшей иконе на выдержавшей взрыв стене…

— А сегодня, 2 января, спасатели извлекли из-под обломков живого попугая, — сообщают в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Яркая птаха не пострадала при обрушении и не замерзла в суровый мороз. Птица дождалась помощи.

Увы, на данный момент под завалами остаются еще 27 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.

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