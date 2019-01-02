Погибших в Магнитогорске уже 18

2 Янв. 2019 2019-01-02T12:52:33+03:00

Люди приносят к месту трагедии живые цветы. Фото: пресс-служба администрации Магнитогорска.

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В Магнитогорске растет число жертв трагедии. На данный момент из-под завалов достали тела 18 человек. Среди них, как сообщалось, один ребенок. По уточненной инфомрации, это трехлетняя девочка.

Остается найти еще 23 человека, среди которых также есть дети.

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