Погибших в Магнитогорске уже 18
Поисково-спасательная операция продолжается
Люди приносят к месту трагедии живые цветы. Фото: пресс-служба администрации Магнитогорска.
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В Магнитогорске растет число жертв трагедии. На данный момент из-под завалов достали тела 18 человек. Среди них, как сообщалось, один ребенок. По уточненной инфомрации, это трехлетняя девочка.
Остается найти еще 23 человека, среди которых также есть дети.
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