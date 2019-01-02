Погибших в Магнитогорске начнут хоронить четвертого января

2 Янв. 2019 2019-01-02T17:57:24+03:00

В среду спасатели выносили из-под завалов лишь мертвых. Фото: Сергей Чуфаров, Евгений Чуфаров

В пятницу предадут земле трех человек

Изменить размер текста: A A

Первых погибших при взрыве газа в жилом доме Магнитогорска предадут земле уже в пятницу, 4 января, сообщает пресс-служба администрации Магнитогорска.

Чуть ранее губернатор Челябинской области заявил, что всем семьям погибших выделят дополнительные деньги на организацию похорон — по 31,5 тысячи на человека.

Заявления на выплаты «похоронных» уже подали больше десятка семей.

К вечеру 2 января спасателям удалось поднять из-под завалов 22 погибших, в том числе двух детей. Еще 19 жителей дома предположительно остаются под грудой бетона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06