Погибших в Магнитогорске начнут хоронить четвертого января
Первых погибших при взрыве газа в жилом доме Магнитогорска предадут земле уже в пятницу, 4 января, сообщает пресс-служба администрации Магнитогорска.
Чуть ранее губернатор Челябинской области заявил, что всем семьям погибших выделят дополнительные деньги на организацию похорон — по 31,5 тысячи на человека.
Заявления на выплаты «похоронных» уже подали больше десятка семей.
К вечеру 2 января спасателям удалось поднять из-под завалов 22 погибших, в том числе двух детей. Еще 19 жителей дома предположительно остаются под грудой бетона.
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