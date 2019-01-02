2019-01-02T17:57:24+03:00
Общество

Погибших в Магнитогорске начнут хоронить четвертого января

В пятницу предадут земле трех человек
Лидия ПЕСКОВА
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В среду спасатели выносили из-под завалов лишь мертвых.В среду спасатели выносили из-под завалов лишь мертвых.Фото: Сергей Чуфаров, Евгений Чуфаров
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Первых погибших при взрыве газа в жилом доме Магнитогорска предадут земле уже в пятницу, 4 января, сообщает пресс-служба администрации Магнитогорска.

Чуть ранее губернатор Челябинской области заявил, что всем семьям погибших выделят дополнительные деньги на организацию похорон — по 31,5 тысячи на человека.

Заявления на выплаты «похоронных» уже подали больше десятка семей.

К вечеру 2 января спасателям удалось поднять из-под завалов 22 погибших, в том числе двух детей. Еще 19 жителей дома предположительно остаются под грудой бетона.

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