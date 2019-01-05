В Челябинской области загорелся грузовой поезд
ЧП произошло неподалеку от Озерска в пятницу вечером, 4 января. На станции Бижеляк вспыхнул локомотив грузового поезда № 3830, следовавшего из Новогорного в Челябинск.
— На место происшествия в 20:17 местного времени прибыл пожарный расчет, который совместно с локомотивной бригадой ликвидировал возгорание в 20:23. Пострадавших нет. Угрозы экологической безопасности тоже, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда — Челябинск» в пресс-службе ЮУЖД.
Пожар в локомотиве не повлиял на движение поездов. Известно, что состав состоял из 31 вагона и перевозил щебень.
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