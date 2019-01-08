В Челябинске внедорожник влетел в киоск на Доватора, где несколько лет назад погибли мать с дочкой

8 Янв. 2019 2019-01-08T14:28:22+03:00

В аварии никто не пострадал. Фото: группа «Регион-74 | Челябинск» во ВКонтакте.

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Перекресток Доватора и Шаумяна снова попал в новостную ленту из-за ДТП. Здесь в ночь на вторник, 8 января, Volkswagen Touareg протаранил цветочный киоск. Очевидцы выложили фото с места ДТП в соцсети.

— Доватора/Шаумяна, в киоск влетел, пьяный, — написал подписчик группы «Регион-74 | Челябинск» во ВКонтакте.

В пресс-службе городского управления ГИБДД подтвердили, что водитель был пьян. В аварии ни он, никто другой не пострадал. Павильон ночью не работал.

— ДТП произошло в 2 часа ночи. 42-летний водитель Volkswagen Touareg не справился с управлением и наехал на киоск. На водителя составлен протокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Челябинцы назвали этот участок дороги «проклятым местом», поскольку пять лет назад здесь погибли мать с дочкой.

— Место-магнит, тянет к себе машины, как черная метка на карте, — написала в соцсетях челябинка Ольга.

Пять лет назад этот же киоск протаранил другой внедорожник. Фото: группа «Регион-74 | Челябинск» во ВКонтакте.

Летом 2013 года на перекрестке Доватора и Шаумяна. «Лексус» и «Тойота» устроили гонки на широкой улице. Две иномарки выскочили на «красный» и столкнулись с другими машинами. «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 35-летнюю челябинку, которая вела из детского сада трехлетнюю дочку.

Пешеходы погибли на месте, а внедорожник пролетел дальше и разнес цветочный киоск. Продавец чудом осталась жива — в ту минуту она вышла на улицу покурить. Суд назначил обоим участникам столкновения по шесть лет и пять месяцев в колонии-поселении.

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