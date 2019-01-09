Ноу-хау: на улицах Челябинска ставят «наноурны»

9 Янв. 2019 2019-01-09T04:48:02+03:00

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— Еще один способ, как освоить бюджет. В Челябинске на улице Воровского установили урны «нового поколения». Но вопросов пока больше чем ответов. Если пакеты не будут вовремя увозить, они будут разорваны собаками. О санитарно-эстетической стороне судите сами, — написал Чистомэн и выложил фото в своей группе в VK.

Действительно, такие урны на вид не внушают доверия. Подписчики в этом поддержали Чистомэна.

— Сэкономили на ведре. А смысл? До первого тлеющего бычка. Потом все на земле. С прожженным пакетом, — прокомментировала Марина.

БЫЛО. Фото: Виктория Новикова.

Не обошлось и без юмора. Как только не назвали эти штуковины. И баскетбольными кольцами, и урнами-невидимками, и наноурнами.

СТАЛО: слева - урна, справа - мешок от нее. Фото: Викторния Новикова.

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