Ноу-хау: на улицах Челябинска ставят «наноурны»
— Еще один способ, как освоить бюджет. В Челябинске на улице Воровского установили урны «нового поколения». Но вопросов пока больше чем ответов. Если пакеты не будут вовремя увозить, они будут разорваны собаками. О санитарно-эстетической стороне судите сами, — написал Чистомэн и выложил фото в своей группе в VK.
Действительно, такие урны на вид не внушают доверия. Подписчики в этом поддержали Чистомэна.
— Сэкономили на ведре. А смысл? До первого тлеющего бычка. Потом все на земле. С прожженным пакетом, — прокомментировала Марина.
БЫЛО. Фото: Виктория Новикова.
Не обошлось и без юмора. Как только не назвали эти штуковины. И баскетбольными кольцами, и урнами-невидимками, и наноурнами.
СТАЛО: слева - урна, справа - мешок от нее. Фото: Викторния Новикова.
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