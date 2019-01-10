В Челябинске исчезают заборы вдоль тротуаров

10 Янв. 2019 2019-01-10T04:22:20+03:00

А горожане просят их не восстанавливать

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В Челябинске неизвестные разобрали и похитили часть пешеходного ограждения. От забора остались только столбики. Об этом сообщили активисты общественного движения защиты прав потребителей «Гражданский патруль».

— Кованные элементы украдены с ограждения по улице 50 лет ВЛКСМ, у Юридического техникума и детской поликлиники. Требуется либо восстановление ковки, либо демонтаж данного забора, — пишут активисты в своей группе в VK.

«Гражданский патруль» пообещал разобраться с нарушителями. Однако, подписчики группы просят оставить так, как есть. Мол, без ограждения лучше. Видимо, заборы окончательно надоели людям.

Напомним, в декабре в Челябинске пенсионер спилил забор вдоль дороги, чтобы было удобнее ходить. Хотя в случае с пешеходным ограждением на ул. 50 лет ВЛКСМ, скорее всего имела место жажда наживы. Горизонтальные части заборчика там были чугунные.

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