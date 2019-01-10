Мутко назвал цену квадратного метра, которая компенсирует пострадавшим в Манитогорске потерю собственного жилья
Единовременные выплаты на покупку нового жилья получат жители Магнитогорска, потерявшие свои квартиры после частичного обрушения дома на проспекте Карла Маркса, 164, заявил вице-премьер правительства России Виталий Мутко.
Размер компенсации будет зависеть от общей площади квартиры. За каждый квадратный метр правительство обещает выплатить собственникам по 31 тысяче 725 рублей. Компенсация полагается собственникам жилья, а такжетем, кто подал документы на регистрацию права собственности недавно приобретенных квартир и имеющим постоянную прописку в пострадавших подъездах.
— Выделенная финансовая помощь будет доведена до региона незамедлительно, чтобы граждане, оставшиеся без квартир, смогли как можно скорее получить средства на покупку новых, — пообещал Мутко.
Ранее премьер Дмитрий Медведев выделил 147 млн рублей из резервного фонда на помощь пострадавшим в результате ЧП.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06