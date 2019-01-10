Следствие рассказало, за что в лесу под Миассом убили предпринимателя

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:27:54+03:00

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Труп 51-летнего бизнесмена нашли в лесу под Миассом, неподалеку от поселка Тыелга, 5 января. На теле мужчины обнаружили огнестрельные раны. Не прошло и недели — подозреваемый в убийстве найден и дает показания, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

— Задержан 49-летний житель Карабаша. По версии следствия, в день убийства он проверял в лесу волчьи капканы и случайно встретил знакомого бизнесмена, который катался на снегоходе. Между мужчинами возникла ссора на почве длительных неприязненных отношений. Подозреваемый думал, что предприниматель причастен к поджогу его охотничьего домика. Житель Карабаша убил знакомого из охотничьего ружья, тело закопал в снег, а снегоход отогнал глубже в лес и сжег, — рассказывают в пресс-службе.

Задержанному предъявлено обвинение по статье «убийство», он взят под стражу. Проводятся неотложные следственные действия, назначены судебные экспертизы.

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