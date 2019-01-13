13 января в Челябинской области ждут усиление ветра
МЧС предупреждает: 13 января в Челябинской области синоптики предвещают усиление ветра. Порывы могут достигать 21м/с. Будут и осадки: мокрый снег, метели. На дорогах гололедица.
При всем этом похолодания не предвидеться. Наоборот температура будет стремиться к отметке в ноль градусов. На следующей неделе погода будет меняться несколько раз.
В ГУ МЧС по Челябинской области напоминают, что в во время метелей стоит внимательнее следить за детьми. От порывов ветра не стоит прятаться под стенами дома, возле деревьев и слабо укрепленных конструкций. Автовладельцам в этот период рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния. В случае необходимости звоните с мобильного 101.
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