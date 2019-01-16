В последний день на выборы мэра в Челябинске заявились новые кандидаты

СЕГОДНЯ 05:10 2019-01-16T05:12:34+03:00

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Эти выборы уже называют самыми массовыми по числу кандидатов. На пост градоначальника Челябинска претендуют 16 человек. Трое принесли документы в последний день приема 15 января. Ими стали приверженец партии «Яблоко» Ярослав Щербаков и коммерсанты Татьяна Омельченко и Никита Мирный.

Мэр в Челябинске последние несколько лет не выборная должность. Его назначают. В этот раз восемь человек: четыре депутата городской думы и четыре представителя губернатора. На комиссию они соберутся 22 февраля, а 26 февраля объявят свое решение.

«КП — Челябинск» ранее рассказывала подробнее о кандидатах. Среди них есть как известные Челябинску и региону персоналии, так и «темные лошадки».

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