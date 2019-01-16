2019-01-16T11:04:35+03:00
Общество

Полеты из Челябинска в Екатеринбург приостановили на время

У пассажиров направление не вызывает большого спроса
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Рейсы в Екатеринбург еще вернутся в расписание нашего аэропорта.Рейсы в Екатеринбург еще вернутся в расписание нашего аэропорта.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Авиакомпания «Ижавиа» отменила рейсы из Челябинска в Екатеринбург, которые были запущены в ноябре.

За пару месяцев компании удалось выполнить несколько рейсов. Причем, первый из анонсированных полетов был отменен из-за отсутствия пассажиров. Билет на борт тогда купил один человек — журналист.

В пресс-службе «Ижавиа» говорят, что не планируют сворачивать систему транзитных перевозок, а рейс Челябинск — Екатеринбург отменен временно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минздрав Челябинской области опроверг ужасное состояние больницы в Еманжелинске
Челябинск вошел в пятерку самых недорогих городов для туристов
Утечка опасного вещества случилась на вокзале Челябинска
Бойцовский пес прогрыз ногу жителю Челябинской области
Промышленный туман «душит» жителей поселка под Челябинском
Онлайн-чат с чиновниками создали в Челябинске
Тренеры ХК «Металлург» пришли в больницу к Ване Фокину, которого достали из-под завалов дома в Магнитогорске
В последний день на выборы мэра в Челябинске заявились новые кандидаты
«Трактор» всухую обыграл «Слован»
В Кургане спасли селезня, переходившего дорогу в неположенном месте
Жительница Челябинска в одиночку построила горку для детей многоэтажки
В Челябинской области мужчина устроил погоню и угрожал пистолетом бывшей жене
В троллейбусах Челябинска выдают билеты на трамвай
В Кургане разыскивают извращенца, пристававшего к девочке возле школы
В Челябинске хотят пустить трамвай «тяни-толкай»
Воспитанник «Металлурга» уволен из команды за пьяный дебош
На Южном Урале возбудили дело из-за огнестрельного ранения лебедя
В Челябинске отзывчивые пассажиры толкали троллейбус
За шесть лет выбросы предприятий в Челябинске сократятся на 20%