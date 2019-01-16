Полеты из Челябинска в Екатеринбург приостановили на время
У пассажиров направление не вызывает большого спроса
Рейсы в Екатеринбург еще вернутся в расписание нашего аэропорта.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Авиакомпания «Ижавиа» отменила рейсы из Челябинска в Екатеринбург, которые были запущены в ноябре.
За пару месяцев компании удалось выполнить несколько рейсов. Причем, первый из анонсированных полетов был отменен из-за отсутствия пассажиров. Билет на борт тогда купил один человек — журналист.
В пресс-службе «Ижавиа» говорят, что не планируют сворачивать систему транзитных перевозок, а рейс Челябинск — Екатеринбург отменен временно.
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