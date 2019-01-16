Минздрав Челябинской области опроверг ужасное состояние больницы в Еманжелинске

СЕГОДНЯ 11:38 2019-01-16T11:49:50+03:00

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Опубликованные в сети фото детского соматического отделения городской больницы Еманжелинска не соответствуют действительности. Об этом заявляет пресс-служба минздрава Челябинской области.

На ветхие больничные палаты и кроватки с высокми решетками в прокуратуру пожаловалась общественная организация «Гражданский патруль». Общественники утверждают, что в Еманжелинске детей лечат в тюремных условиях и требую проверить больницу.

Однако, областной минздрав опровергает информацию об ужасном состоянии больницы.

- В детском соматическом отделении больницы Еманжелинска в прошлом году был выполнен ремонт. Там заменили окна, покрытие стен и полов, а также установили новые душевые и моечные. В этом году планируется отремонтировать медсестринский пост для детей до 1 года, - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

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