2019-01-17T08:34:27+03:00
Общество

Житель Челябинской области в социальных сетях вымогал деньги у гея

Обидчик обещал рассказать всему городу о сексуальной ориентации жертвы
Лидия ПЕСКОВА
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Не каждый житель Миасса готов открыто признаться в своей ориентации. Кто-то решил заработать на этом.Не каждый житель Миасса готов открыто признаться в своей ориентации. Кто-то решил заработать на этом.Фото: Тимур ХАНОВ
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20-летний житель Миасса стал жертвой неизвестного, который при помощи социальных сетей вымогал у парня деньги. Если тот не заплатит, преступник обещал рассказать всему городу о нетрадиционной ориентации парня, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Все началось с угроз в социальных сетях. Сначала преступник гнобил парня морально, а потом потребовал заплатить две тысячи рублей и чуть позже еще 800 рублей. Защищая себя, пострадавший обратился в полицию.

— Проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации (вымогательство), — замечают в пресс-службе.

Поиск преступника займет какое-то время, так как злоумышленник отправлял сообщения с фейковых страниц. Вымогателю грозят четыре года лишения свободы.

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