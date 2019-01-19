В Челябинске бойцы Росгвардии проверили храмы и купели

СЕГОДНЯ 08:51 2019-01-19T08:52:01+03:00

А священнослужителей проинструктировали на предмет безопасности

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Утром 19-го января во всех православных храмах Челябинска будут совершены богослужения, посвященные празднику Крещения Господня. Об этом сообщает пресс-служба городской митрополии.

Накануне праздника сотрудники Росгвардии осмотрели все церкви, а места крещенских купаний проверили кинологи с собаками.

— В ходе профилактических осмотров взрывоопасных предметов и опасных веществ не обнаружено, — сообщается в ведомстве.

Кроме этого, сотрудники Росгвардии проинструктировали священнослужителей о действиях в случае обнаружения подозрительных предметов.

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