В Челябинске бойцы Росгвардии проверили храмы и купели
Утром 19-го января во всех православных храмах Челябинска будут совершены богослужения, посвященные празднику Крещения Господня. Об этом сообщает пресс-служба городской митрополии.
Накануне праздника сотрудники Росгвардии осмотрели все церкви, а места крещенских купаний проверили кинологи с собаками.
— В ходе профилактических осмотров взрывоопасных предметов и опасных веществ не обнаружено, — сообщается в ведомстве.
Кроме этого, сотрудники Росгвардии проинструктировали священнослужителей о действиях в случае обнаружения подозрительных предметов.
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