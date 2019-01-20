2019-01-20T17:11:03+03:00
Общество

В Челябинской области ребенок отравился новогодним подарком для диабетиков

Он оказался просрочен почти на год
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Новогодний подарок оказался просрочен почти на год! Фото: Александр Олегов.Новогодний подарок оказался просрочен почти на год! Фото: Александр Олегов.
Изменить размер текста:

Общественная организация для диабетиков в Челябинской области поздравила с Новым Годом своих подопечных: раздала детям сладкие подарки. Это специальные сладости, которые можно есть с таким заболеванием. Поэтому ребята, конечно, были рады. Но не тут-то было...

— Сейчас мне плохо. Одним словом — отравился. Подумал посмотреть на срок годности содержимого подарка от Общества Диабетиков. Ну что сказать... просрочен на год. Дата упаковки 15.11.2017 г. Годен до 14.05.2018 г. Подарок получил 18.01.2019. А я еще, как дурак, все за день съел. Спасибо за такой подарок! — написал Саша в группе «Инцидент Миасс» в VK.

В подарке — пять батончиков из сухофруктов и пакетик орешков. Может, и не стоило съедать все за один день. Но в любом случае детские подарки с просрочкой — это возмутительно! На упаковке красуется фраза «Здорового Нового Года!»

— Это не конфеты, а специальная диабетическая продукция. На дату изготовления не посмотрели, так как не думали, что ребенку- инвалиду, да еще и от общества инвалидов могут подарить просрочку! — пояснила мама паренька Марина Панова. — Позвонили в Общество. Там сказали, что просрочку дали всем, и никто не пожаловался кроме нас!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Магнитогорске обрушили повреждённую взрывом стену дома
Смертельная авария: такси из Челябинска на большой скорости залетело под фуру
Неизвестные рассылают по почтовым ящикам письма про трагедию в Магнитогорске
У поселка в Челябинской области хотят забрать единственную детскую площадку
Жители Челябинска поселили в подъезде голубя
«Потому что он Цербер»: пара из Челябинска отправилась на реалити-шоу, чтобы спасти свою любовь
«Кто виноват в моих проблемах?»: ответ можно узнать в Челябинске на Алом поле
Житель Магнитогорска перерезал горло посетителю ночного бара в Москве
На Южном Урале сбежавший олень в новогодней упряжке чуть не затоптал детей
В Челябинске за одну ночь задержали 9 перступников из федерального розыска
Мэру Челябинска предлагают поехать на работу на маршрутке
На крещенские богослужения в местные храмы пришли 70 тысяч южноуральцев
В Челябинске бесправник врезался в такси, где ехала семья с двумя детьми
В многоэтажке Озерска утечку газа устранили с помощью изолетнты
В Челябинске бойцы Росгвардии проверили храмы и купели
Жители Челябинской области собрали деньги для семьи Ванечки Фокина
В Челябинской области дачники ополчились на бобров
Банк УРАЛСИБ предлагает накопительную карту «Копилка» и накопительный счет в долларах США