В Челябинской области ребенок отравился новогодним подарком для диабетиков

СЕГОДНЯ 17:11 2019-01-20T17:11:03+03:00

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Общественная организация для диабетиков в Челябинской области поздравила с Новым Годом своих подопечных: раздала детям сладкие подарки. Это специальные сладости, которые можно есть с таким заболеванием. Поэтому ребята, конечно, были рады. Но не тут-то было...

— Сейчас мне плохо. Одним словом — отравился. Подумал посмотреть на срок годности содержимого подарка от Общества Диабетиков. Ну что сказать... просрочен на год. Дата упаковки 15.11.2017 г. Годен до 14.05.2018 г. Подарок получил 18.01.2019. А я еще, как дурак, все за день съел. Спасибо за такой подарок! — написал Саша в группе «Инцидент Миасс» в VK.

В подарке — пять батончиков из сухофруктов и пакетик орешков. Может, и не стоило съедать все за один день. Но в любом случае детские подарки с просрочкой — это возмутительно! На упаковке красуется фраза «Здорового Нового Года!»

— Это не конфеты, а специальная диабетическая продукция. На дату изготовления не посмотрели, так как не думали, что ребенку- инвалиду, да еще и от общества инвалидов могут подарить просрочку! — пояснила мама паренька Марина Панова. — Позвонили в Общество. Там сказали, что просрочку дали всем, и никто не пожаловался кроме нас!

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