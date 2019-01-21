Пациентов магнитогорской больницы отправляют домой из-за угрозы взрыва
Письмо с угрозой о минировании пришло в ГБ №1 по электронной почте. В нем говорится, что бомбы установлены в разных общественных местах. Якобы серия взрывов произойдет с наступлением темноты. Адрес отправителя в сообщении не указан.
В соцсетях появилось фото этого сообщения. Однако выяснить его достоверность пока не удается.
Пациенты больницы в социальных сетях рассказывают, что экстренной эвакуации в зданиях медучреждения нет. Но, врачи в срочном порядке отправляют больных домой.
— Никаких комментариев мы не даем, — сказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» главврач горбольницы №1 Ирина Капланова.
Такое письмо пришло руководству больницы ночью. Фото: соцсети.
— У меня в этой больнице работает мама. Она позвонила и сказала, что у них там ищут взрывчатку, — пишет на своей страничке в соцсети жительница Магнитогорска Анастасия.
Известно, что сейчас на месте работают сотрудники ФСБ.
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