В Челябинске прооперировали раненого лебедя, спасенного на озере Увильды
Белоснежный лебедь-шипун Гоша успешно перенес операцию на крыло. Отошел от наркоза, покушал и даже успел пошипеть на врачей. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал ветврач Карен Даллакян.
— Пришлось изрядно попотеть. Браконьерская дробь застряла рядом с крупным сосудом, питающим полностью крыло. Чтобы его не задеть, я сменил три скальпеля. Кроме того, у птицы совсем недавно срослись кости после перелома. Одно лишнее движение — и они снова сломаны, — написал ветеринар.
Пуля, вытащенная из крыла лебедя. Фото: Карен Даллакян.
Гошу нашли в ноябре прошлого года на озере Увильды. В него стреляли браконьеры, но ему удалось спрятаться от них и спастись. Лебедя вытащили из воды спасатели, передали местному орнитологу, который отвез птицу в Челябинск к Карену Даллакяну.
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