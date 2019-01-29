2019-01-29T03:58:29+03:00
Общество

Отмена уроков в Челябинске 29 января: из-за морозов часть учеников первой смены не учится

Школьники снова остаются дома
Ирина КАРЕЛИНА
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Школьники вновь не учатся!Школьники вновь не учатся!Фото: Олег УКЛАДОВ
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Сегодня, 29 января, в школах Челябинска отменили занятия для учеников с 1 по 4 класс первой смены.

Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска. Для учеников второй смены информации пока нет.

Отмена занятий в школах во вторник для многих стала неожиданностью, ведь по прогнозу синоптиков погода должна была взять курс на потепление. К тому же в понедельник все учились.

Сегодня утром за окном безветренно и -25 градусов. Днем воздух прогреется до -14.

Ожидается недолгое потепление. В пятницу и субботу синоптики обещают -5 градусов. Уже в воскресенье снова похолодает до -21. А в понедельник, 4 февраля, стоит снова ждать отмены уроков. По прогнозу погоды температура воздуха опустится аж до -3 градусов Цельсия.

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