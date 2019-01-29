2019-01-29T07:31:23+03:00
Общество

В Челябинске издали каталог портретов самых красивых детей Урала

В нем собраны снимки сотни девочек и мальчиков
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com «Kids74»Фото: vk.com «Kids74»
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В первый выпуск каталога вошли фотографии юных моделей из Челябинской, Тюменской и Свердловской области. Над его созданием авторы проекта «Топ 100 самых красивых детей Урала» трудились почти год. Для этого в Челябинск были приглашены лучшие фотографы из Москвы и Санкт- Петербурга.

Идея издать такой каталог принадлежит челябинскому продюсерскому центру «Kids74».

- Для "Топ 100" снимались только дети-модели. Причем, как новички, так и настоящие «звезды» детского модельного бизнеса, которые уже не раз участвтвали в различных рекламных фотопроектах, видеороликах и даже в художественных фильмах. Цель нашего проекта – дать возможность юным моедялм уральского региона приобрести опыт работы с самыми лучшими фотографами России, - рассказали издатели каталога.

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Самые красивые дети Урала.

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