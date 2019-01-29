Выжившему при взрыве дома в Магнитогорске таджику сообщили о гибели семьи

СЕГОДНЯ 12:19 2019-01-29T12:36:44+03:00

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Среди 39 погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске 31 декабря была семья Шухрата Ульфатова: жена и трое маленьких детей. Граждане Таджикистана снимали квартиру в злополучном доме по пр. Карла Маркса, 164. Шухрат трудился на стройке, его жена воспитывала трех детей, старшему из которых было шесть лет.

Самого Шухрата с тяжелейшими травмами доставили в Челябинскую областную клиническую больницу, где срочно прооперировали.

Все время, пока пациент находился в больнице, никто не говорил ему о трагедии. Родственники попросили врачей молчать: боялись ухудшения его состояния. Шухрат с большим трудом шел на поправку, волновать его в этот момент было действительно нельзя. 18 января в Челябинск из Таджикистана прилетели его отец и мать. На его вопросы, что с женой и детьми, отвечали сыну: с ними все хорошо.

В понедельник, 28 января, Ульфатова выписали из больницы. И пришлось ему рассказать страшную правду. Сейчас Шухрат и родня живут на съемной квартире в Челябинске. Как сообщает портал Asia-plus, «когда сказали о том, что его жены и детей больше нет, он потерял сознание. Вызвали скорую помощь».

Жену и трех детей Ульфатова похоронили в Таджикистане.