2019-01-30T09:43:13+03:00
Общество

Челябинский дом, где обрушилась стена квартиры, проверят на аварийность

Жильцам обещают быстрый ремонт или срочное расселение
Лидия ПЕСКОВА
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Алексей Чернов и Вадим Воробей (справа). Фото: пресс-служба "Единой России".Алексей Чернов и Вадим Воробей (справа). Фото: пресс-служба "Единой России".
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В доме по улице Отечественная, 15, в Челябинске, где на этой неделе обрушилась межкомнатная перегородка, побывали с инспекцией представители власти.

Напомним, хозяин комнаты в коммунальной квартире Алексей Чернов не смог открыть свои двери. Он решил подтолкнуть их плечом — в итоге двери вместе с косяком упали на пол, тут же обрушилась часть стены.

По словам Алексея, на стене и до этого были трещины. Дом, по мнению его жителей, давно находится в аварийном состоянии, однако официального статуса до сих пор нет. Во время встречи с жильцами принято решение в кратчайшие сроки провести экспертизу дома и оказать собственнику пострадавшей комнаты юридическую помощь.

Комната стала продолжением коридора. Фото: пресс-служба "Единой России".

Комната стала продолжением коридора. Фото: пресс-служба "Единой России".

— Дому 58 лет, без должного содержания невозможно его эксплуатировать дальше. Дом нужно восстанавливать или признать ветхоаварийным и расселить, — заявил координатор проекта «Народный контроль» Вадим Воробей.

— Если дом признают ветхоаварийным, «Единая Россия» в кратчайшие сроки будет содействовать расселению жильцов. Если возможен капремонт дома, мы обратимся за выделением средств из бюджета, — заверил единоросс, депутат Заксобрания области Константин Захаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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