Жители Челябинска нашли на улице трехлетнего мальчика без верхней одежды и в сланцах

СЕГОДНЯ 12:12 2019-01-30T13:16:55+03:00

Если вы знаете родителей этого мальчика, позвоните в полицию по номеру 02. Фото: группа во ВКонтакте «Подслушано ЧМЗ (Official)».

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Сегодня, 30 января, в Металлургическом районе прохожие встретили на улице маленького мальчика в домашней одежде и сланцах. Ребенку на вид не больше пяти лет, он плакал и был совсем один. Взрослые привели его в ближайший детсад, но оказалось, что ребенок к ним не имеет никакого отношения.

— Сегодня найден раздетый ребенок на улице Социалистической между домами № 34 и 36, был доставлен в садик № 80. Далее передали его в инспекцию по делам несовершеннолетних. Может, кто узнает мальчика? Его зовут Тимур, — написали люди, нашедшие ребенка, в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)».

Очевидица Ирина добавила, что ребенок бежал по улице и плакал.

— Толком не разговаривает, отвечает только да или нет. Все что смогли узнать это, то что зовут Тимур и ему 3 года.

Воспитатели передали мальчика полицейским. Он сейчас в отделе полиции «Металлургический».

— Родители мальчика пока не установлены. Его обогрели и уложили спать. О пропавшем ребенке в полицию пока никто не заявлял, в детских садах детей не теряли. Обстоятельства выясняются, — уточнили в пресс-службе УМВД Челябинска.

Если вы знаете что-либо о родителях этого мальчика, позвоните в полицию по номерам 8 (351) 735-20-03, 779-51-17 или 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU