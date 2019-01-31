Наркотики, проститутки, гадалки: остановки в Челябинске выглядят, как доска объявлений из Даркнета

СЕГОДНЯ 04:22 2019-01-31T04:22:09+03:00

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Не секрет, что остановочные комплексы в Челябинске редко выглядят достойно. Но даже новенькие и современные быстро превращаются в неприятное зрелище из-за вандалов.

— Каждая вторая остановка в Челябинске выглядит, как доска объявлений из Даркнета (закрытый интернет-ресурс, в том числе и огромный онлайн-магазин по торговле всем незаконным и запрещенным — прим. автора). Наркотики, работа наркокурьерами, проститутки, гадалки... Сегодня пошел и оттер одно такое объявление. Потратил 10 минут времени и 50 грамм ацетона. Но не кажется ли вам, дорогая Администрация города Челябинска, что вы должны самостоятельно организовать работу по своевременному уничтожению подобных объявлений на остановках города? Или вы не против такой рекламы?! — написал Чистомэн у себя в группе в «ВКонтакте».

Подписчики группы из разных городов России отметили, что такая проблема есть везде: и в Ростове, и в Подмосковье… Одни рисуют, другие стирают или закрашивают — и война эта, увы, бесконечна.

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ИСТОЧНИК KP.RU