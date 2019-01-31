В Магнитогорске опять эвакуируют пациентов горбольницы №1

СЕГОДНЯ 14:32 2019-01-31T14:32:22+03:00

Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы

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Экстренные службы нагрянули в городскую больницу №1 днем 31 января. По словам очевидцев полиция оцепила корпусе, где находится отделение урологии.

«В первом урологическом отделении в пожарном гидранте нашли подозрительный пакет. Больных эвакуировали. Ждут саперов. По предварительным данным врачи получили письмо о заложенной бомбе», — пишут в социальных сетях очевидцы событий.

Однако официальных подтверждений этой информации пока нет. В пресс-службе УМВД Магнитогорска сообщение об эвакуации больных комментировать отказались. В дежурной части областного главка тоже не захотели прояснить ситуацию.

Напомним, 21 января пациентов ГБ №1 отправили домой из-за угрозы взрыва. В тот день на электронную почту больницы пришло анонимное письмо о заложенной на территроии медучрждения бомбе. Силовики проверили помещения, но взрывного устройства не обнаружили.

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ИСТОЧНИК KP.RU