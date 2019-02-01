Вас здесь не стояло! В Челябинской области родители ринулись записывать детей в 1 класс

СЕГОДНЯ 08:03 2019-02-01T08:03:15+03:00

Мамы и папы не верят в «могущество» электронных сервисов и занимают очереди у школ

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 1 февраля, взбудораженные родители будущих первоклашек побежали штурмовать школы для подачи заявлений. Открыт прием для детей по прописке. С 1 июля — на свободные места. Бумагу можно подать через портал госуслуг, сайт www.edu-74.ru. Можно прийти в школу.

Родители в электронные сервисы не верят. В Екатеринбурге нынешней ночью «легли» портал госуслуг и сайт местной администрации: не выдержали наплыва пользователей.

В Челябинской области с утречка у школ выстроились очереди. Пор рукам пошли списки, на запястьях рисовали номерки.

Ренегаты разозлили продвинутых пользователей электронных сервисов: «Уважаемые родители! Что за систему записи в 1 класс вы придумали? Что за бред? Приходить спозаранку к школе. на бумажке записываться в очередь! Может, еще палатку поставить, костёр развести?»

Многие торопыжки в соцсетях паниковали: «Я бы и записала через Интернет, да не знаю, куда нажимать!». Или: «А я на портале госуслуг не зарегистрирован!».

Паникеров успокаивали такие же родители первоклашек. Выкладывали сканы электронных сервисов с подсказками «куда нажимать». Писали, что портал министерства образования области работает.

В конце концов, подать заявление — электронное или бумажное — можно и 2 февраля, и во все последующие дни.

Это - список живой очереди в одну из школ Копейска. Фото: группа "Подслушано Копейск" vc.com

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU