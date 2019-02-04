МЧС предупреждает об аномальных морозах на Южном Урале

СЕГОДНЯ 06:12 2019-02-04T06:19:23+03:00

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На этой неделе в Челябинской области ожидаются сильные морозы. По данным Челябинского гидрометцентра в ночь на вторник и среду, 5 и 6 февраля, похолодает до -33, -38 градусов, а в низинах до -42 градусов. Возможны снегопады, метели.

— Из-за морозов повышается вероятность возникновения ЧС. Могут произойти аварии на объектах и линиях энергосистем, вырасти число пожаров в жилом секторе, увеличиться случаи переохлаждения и обморожения, а также количество ДТП. Южноуральцам необходимо следовать рекомендациям сотрудников экстренных служб, — предупреждают в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Как пережить аномальные холода:

— Туристам и рыболовам рекомендуют отказаться от вылазок на время морозов.

— Автомобилистам не стоит отправляться в дальнюю дорогу. Если от поездки отказаться нельзя, нужно взять с собой запас топлива и теплые вещи. Перед выездом зарядить телефон и проверить, захватили ли буксировочный трос и инструменты. Если встали на трассе, звоните 101 или 112.

— Перед выходом на улицу съедайте что-нибудь горячее или выпивайте чай, кофе. Надевайте одежду из натуральной плотной ткани, а лучше термобелье. Обувь должна быть сухой и свободной. На морозе старайтесь не стоять, а постоянно двигаться, особенно, когда ждете на остановке общественный транспорт.

— Придя с мороза, не пейте сразу горячий чай и не принимайте горячий душ, ванну. Это даст нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Подождите минут 20-30, чтобы организм адаптировался к комнатной температуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU