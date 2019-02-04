2019-02-04T06:19:23+03:00
Общество

МЧС предупреждает об аномальных морозах на Южном Урале

Воздух промерзнет до -42 градусов, советы как пережить холода
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Одевайтесь теплее и перед выходом на улицу пейте горячий чай.Одевайтесь теплее и перед выходом на улицу пейте горячий чай.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

На этой неделе в Челябинской области ожидаются сильные морозы. По данным Челябинского гидрометцентра в ночь на вторник и среду, 5 и 6 февраля, похолодает до -33, -38 градусов, а в низинах до -42 градусов. Возможны снегопады, метели.

— Из-за морозов повышается вероятность возникновения ЧС. Могут произойти аварии на объектах и линиях энергосистем, вырасти число пожаров в жилом секторе, увеличиться случаи переохлаждения и обморожения, а также количество ДТП. Южноуральцам необходимо следовать рекомендациям сотрудников экстренных служб, — предупреждают в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Как пережить аномальные холода:

— Туристам и рыболовам рекомендуют отказаться от вылазок на время морозов.

— Автомобилистам не стоит отправляться в дальнюю дорогу. Если от поездки отказаться нельзя, нужно взять с собой запас топлива и теплые вещи. Перед выездом зарядить телефон и проверить, захватили ли буксировочный трос и инструменты. Если встали на трассе, звоните 101 или 112.

— Перед выходом на улицу съедайте что-нибудь горячее или выпивайте чай, кофе. Надевайте одежду из натуральной плотной ткани, а лучше термобелье. Обувь должна быть сухой и свободной. На морозе старайтесь не стоять, а постоянно двигаться, особенно, когда ждете на остановке общественный транспорт.

— Придя с мороза, не пейте сразу горячий чай и не принимайте горячий душ, ванну. Это даст нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Подождите минут 20-30, чтобы организм адаптировался к комнатной температуре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Машину разорвало на две части»: водитель и пассажир ВАЗа погибли на трассе в Челябинской области
Почему в Челябинске снег не вывозят, а сметают к обочинам
В лес рядом с микрорайоном Челябинска выбросили «просрочку» из гипермаркета
На хоккейном матче в Челябинске шайба рассекла болельщице лицо в кровь
Рабочая неделя в Челябинске снова началась с 10-балльных пробок
Отмена уроков в Челябинске 4 февраля: утром оказалось недостаточно холодно
В лесу Челябинска обнаружили ярко-зеленую реку
Жители Зауралья расшифровывают странное смс от МЧС
Спасенного из-под завалов в Магнитогорске Ваню Фокина готовят к выписке
В больнице Челябинска мать бьет и кусает своего двухмесячного ребенка
Маршрутка парализовала движение трамваев в Челябинске
В Челябинске провалился асфальт и образовалась парящая дыра
В Челябинске пьяный водитель сбил ребенка
Силач из Челябинска придумал новую спортивную дисциплину
В Челябинской области неизвестный украл ограду с могилы ветерана войны
МЧС не подтверждает гибель человека при взрыве газа в Трехгорном
«Трактор» переиграл «Металлург» в южноуральском дерби
При взрыве газа в Челябинской области погиб хозяин гаража
Три краснокнижных выдры попали в фотоловушку в Челябинской области
В Челябинской области воздух промерзнет до -42 градусов
В Магнитогорске кондуктор высадил школьницу из трамвая из-за надорванной купюры
Житель Челябинской области нарубил дровишек на четыре года колонии