В Челябинской области из-за крупного пожара эвакуировали жильцов пятиэтажки

СЕГОДНЯ 18:01 2019-02-04T18:03:24+03:00

Пожар начался около двух часов. Фото: группа во ВКонтакте «Инцидент Миасс».

По словам жителей, в одной из квартир хлопнул газ

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Сегодня днем, 4 февраля, в Миассе произошел крупный пожар. Вспыхнула квартира на четвертом этаже дома по улице Молодежная, 22. В течение нескольких минут на место примчались МЧС и скорая помощь. Четырех человек с верхних этажей эвакуировали по лестнице в подъезде.

— Возгорание было достаточно серьезным, огонь тушили десять минут. В результате пожара пострадал 19-летний парень. Его госпитализировали с ожогами верхней части тела. Больше помощь врачей никому не понадобилась. На месте работали три боевых расчета 47 пожарно-спасательной части и специальной пожарно-спасательной части № 1, — рассказали в пресс-службе 5 отряда федеральной противопожарной службы по Челябинской области.

Квартира выгорела полностью. Фото: группа во ВКонтакте «Инцидент Миасс».

Пострадал хозяин сгоревшей квартиры. По словам соседей, молодой парень жил один, родителей у него нет, воспитывался в детдоме. Жильцы рассказывают, что он вел асоциальный образ жизни. Прошлым летом шокировал всех тем, что выкинул из окна газовую плиту.

Очевидцы говорят, перед пожаром слышали мощный хлопок.

— Пожар был точно из-за газа, перед пожаром был сильный хлопок, — написал в соцсетях очевидец Андрей.

В МЧС эту информацию пока не подтверждают. На месте работают специалисты, выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU