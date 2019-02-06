В Челябинске Пенсионный фонд требует от старика вернуть три копейки
«В связи с пересмотром размера пенсии за период с 18 по 30 июня 2018 года вам была излишне выплачена пенсия на общую сумму 00 руб. 03 коп. В связи с образовавшейся переплатой просим вас возместить вышеуказанную сумму». Такое уведомление в январе получил пенсионер от УПФР Тракторозаводского района Челябинска. Сын должника выложил письмо на сайте pikabu.
Пример бюрократии в действии. Из-за трех копеек пенсионный фонд потратил 25 рублей на отправку письма. Столько же придется заплатить и пенсионеру комиссию в банке для того, чтобы рассчитаться с ПФР. Уже не говоря о потраченном всеми времени.
Пользователи соцсети возмущены.
— Я упал бы под стул от смеха, если бы не осознание того, что стоимость этого аттракциона оплачивается из налогов, то есть из нашего кармана, — отметил челябинец с ником HansKristian.
А что будет, если просто не платить?
— У меня так один рубль Пенсионный фонд в судебном порядке взыскал в 2006 году, — прокомментировал burgas63.
Письмо от ПФР. Фото: paulyvans021, pikabu.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU