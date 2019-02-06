Электровоз упал в ствол шахты в Челябинской области

СЕГОДНЯ 16:52 2019-02-06T16:54:02+03:00

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ЧП на золотодобывающих шахтах в Пластовском районе произошло 5 февраля. В ствол забоя упал электровоз. Известно, что в момент падения, кабина машиниста была пуста. Все случилось на шахте «Центральная».

— Пострадавших нет. По предварительным данным, из-за короткого замыкания электровоз начал движение. Внутри никого не было, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

На работу шахты инцидент не повлиял. В самой компании, которой принадлежит горнодобывающий комплекс, комментарий пока не предоставили.

На ролике, который очевидно выложил кто-то из сотрудников шахты, видно с 40 секунды, как поезд несется на толпу рабочих. Те успевают отбежать в сторону, а электровоз таранит ворота, которые выдерживают его вес.

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Электровоз упал в ствол шахты Центральная.Электровоз упал в ствол. шахта Центральная

ИСТОЧНИК KP.RU