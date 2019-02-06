Изобретатель из Челябинска сделал подземный лифт для машины
Житель Металлургического района Челябинска каждый день прячет машину под землю. Для этого он сделал лифт, который опускается ниже уровня асфальта. Принцип работы механизма очевидец заснял на видео. Комментаторы в соцсетях сыпят комплименты автору изобретения:
— Этот человек — гений!
— Фантастика! Илон Маск бы подавился при виде такого изобретения.
— Пока мы живем в 2019, он живет в 3019 году.
Впрочем, нашлись и скептики:
— А если сверху кто-то встать надумает?
— Так у него жена машину поверх платформы паркует, — объясняют люди.
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ИСТОЧНИК KP.RU