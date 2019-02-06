Изобретатель из Челябинска сделал подземный лифт для машины

СЕГОДНЯ 17:38 2019-02-06T17:39:14+03:00

Житель Челябинска прячет машину под землю. Фото: кадр с видео

У него никогда не возникает проблем с парковкой

Изменить размер текста: A A

Житель Металлургического района Челябинска каждый день прячет машину под землю. Для этого он сделал лифт, который опускается ниже уровня асфальта. Принцип работы механизма очевидец заснял на видео. Комментаторы в соцсетях сыпят комплименты автору изобретения:

— Этот человек — гений!

— Фантастика! Илон Маск бы подавился при виде такого изобретения.

— Пока мы живем в 2019, он живет в 3019 году.

Впрочем, нашлись и скептики:

— А если сверху кто-то встать надумает?

— Так у него жена машину поверх платформы паркует, — объясняют люди.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

uma174 Как тебе такое, Илон Маск? Привет от Челябинска

ИСТОЧНИК KP.RU