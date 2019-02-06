2019-02-06T17:39:14+03:00
Общество

Изобретатель из Челябинска сделал подземный лифт для машины

У него никогда не возникает проблем с парковкой
Андрей АБРАМОВ
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Житель Челябинска прячет машину под землю.Житель Челябинска прячет машину под землю.Фото: кадр с видео
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Житель Металлургического района Челябинска каждый день прячет машину под землю. Для этого он сделал лифт, который опускается ниже уровня асфальта. Принцип работы механизма очевидец заснял на видео. Комментаторы в соцсетях сыпят комплименты автору изобретения:

— Этот человек — гений!

— Фантастика! Илон Маск бы подавился при виде такого изобретения.

— Пока мы живем в 2019, он живет в 3019 году.

Впрочем, нашлись и скептики:

— А если сверху кто-то встать надумает?

— Так у него жена машину поверх платформы паркует, — объясняют люди.

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Как тебе такое, Илон Маск? Привет от Челябинска
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ИСТОЧНИК KP.RU

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