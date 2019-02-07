2019-02-07T10:07:01+03:00
Происшествия

Фура со сгущенкой бесследно исчезла по дороге в Магнитогорск

Вместе с автомобилем и грузом пропал водитель
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Грузовик с банками сгущенного молока выехал из Кармаскалинского района Башкирии. В машине находилось 600 коробок лакомства стоимостью 1,5 млн рублей. Водитель должен был доставить груз в Магнитогорск 7 февраля. Однако фура до места назначения не доехала, бесследно исчезнув по дороге.

Где сейчас находится большегруз — неизвестно. Водитель на связь не выходит.

По факту пропажи грузовика и его водителя проводится проверка. Полицейские не исключают, что фуру могли похитить.

— Пропавшая машина и водитель объявлены в розыск. В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщает пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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