2019-02-07T10:27:13+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 банковского рынка по активам

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Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 банковского рынка по нетто-активам на начало 2019 года, согласно финансовому рейтингу портала Банки.ру. По данным на 1.01.2019 года активы УРАЛСИБа составили 561 млрд рублей, практически не изменившись по сравнению с данными рейтинга на 1.01.2018 года.

Совокупный кредитный портфель Банка за этот период вырос более чем на 10% по сравнению с началом 2018 года и составил 256 млрд рублей. В том числе розничный кредитный портфель вырос на 16%, корпоративный — на 5%.

Генеральная лицензия Банка России № 30

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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