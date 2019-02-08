2019-02-08T08:50:13+03:00
Происшествия

Из-за аварии такси на трамвайных путях в Ленинском районе встало движение

Иномарка сильно покарежна
Андрей АБРАМОВ
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Такси остановило движение трамваев в Челябинске.Такси остановило движение трамваев в Челябинске.Фото: СОЦСЕТИ
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Авария в районе перекрестка улиц Дзержинского и Машиностроителей в Челябинске. На рельсах стоит измятая иномарка, обклеенная символикой агрегатора такси. Работает ГИБДД.

— Из-за аварии встали трамваи по Дзержинского, — сообщают очевидцы.

В комментариях к новости в соцсетях пользователи устроили ожесточенный спор: кто же виноват. Одни защищают водителя трамвая.

— Машинисты зазубривать правила движения, а эти такси вечно попадают в аварии.

— Почему вы так уверены, что виновато такси? Может это не они часто провоцируют ДТП, а просто их много и в них врезаются?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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