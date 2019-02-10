Мужчины Челябинска придумали как сэкономить на цветах 14 февраля

СЕГОДНЯ 10:49 2019-02-10T10:50:51+03:00

Мы узнали, насколько поднимут цены цветочные лавки в День всех влюбленных

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В День святого Валентина 14 февраля цветочники Челябинска ждут с нетерпением. После нескольких месяцев традиционного кризиса индустрия получает шанс хорошенько заработать. Недаром ворчат скептики, что День всех влюбленных изобрели продавцы цветов. «КП — Челябинск» прошлась по цветочным киоскам, чтобы узнать, как поднимут цены.

В сетевых магазинах Челябинска сообщили, что не планируют поднимать цены 14 февраля.

— Возьмем количеством проданного. Заказали десятки коробок цветов сверх нормы. У нас много постоянных клиентов, поэтому поднимать цены на один день — удар по репутации. Итак будут хорошо покупать.

Также цветочники рассказали интересное наблюдение: в этом году, цветы начали скупать заранее.

— Опасаясь роста цен в День святого Валентина, многие мужчины в пятницу и субботу купили своим дамам по букету. Хитрая тактика: якобы порадовать любимую невзначай — приятнее и 14 февраля можно уже не тратиться.

В небольшом частном киоске продавец разоткровенничалась:

— У нас в основном берут три-пять штук. Делать букеты из экзотических цветов, как сетевые гиганты — не можем себе позволить. Низкий шанс, что купят. Поэтому на самый ходовой товар — розы — поднимем цену на 10-20 рублей за штуку.

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ИСТОЧНИК KP.RU