5 необычных мест для празднования Дня Святого Валентина в Челябинске 14 февраля

ПИЛИНГ НОГ РЫБКАМИ

Пригласите половинку на экзотичную и модную процедуру в SPA-салонах — пилинг рыбками. Суть такая — вы вдвоем окунаете ноги в воду, а десятки маленьких рыбок начинают их кусать. Сначала будет щекотно, потом кожа привыкнет. Эффект от процедуры шикарный — гладкая, нежная кожа, никаких мозолей и заусенцев. Процедура длится час. Романтической атмосферы добавят приглушенный свет, свечи и приятная музыка. А еще вы сможете угоститься фруктами и пирожными.

В интернете можно найти салоны, которые предоставляют такую услугу, стоимость за нее в среднем 2500 руб.

Фиш-пилинг необычная и полезная процедура.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МК ПО ГОНЧАРНОМУ ИСКУССТВУ

Вас научат превращать бесформенный кусочек глины в красивый горшочек или вазу. Создавать его на гончарном круге вы будете в четыре руки. Это романтично и весело. Готовое изделие сможете забрать домой. Будете ставить в хенд-мейд вазу цветы от любимого, и вспоминать, как здорово провели время.

А еще можно слепить из глины ваш совместный «портрет». Понятно, что вы не скульпторы и точь-в-точь изобразить друг друга будет непросто. Можно смастерить просто образ, например, влюбленных зверюшек. Как вы ласково называете свою половину: котик, зайчик?

Гончарная мастерская «Счастье рядом»

ул. Дзержинского, 84,

Стоимость: 1500 руб. за часовое занятие (за двоих), за двухчасовое — 2000.

Художественная мастерская Picasso

ул. Свободы, 141

ул. Академика Королева, 44

Стоимость: 1100 руб. за часовое занятие (на человека), 2100 руб. на два часа, 3100 руб. на три.

Общее дело сближает.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ

Отметить праздник можно в горячем бассейне под открытым небом. Сразу три в одном: романтика, релакс, польза для организма. После есть возможность перебраться в сауну или пойти на спа-процедуры. А завершить вечер можно ужином в ресторане на территории комплекса под живую музыку.

Баден-Баден, Лесная сказка

Еткульский бор, 40 минут езды от Челябинска

Стоимость купания в бассейне от 300 руб./час на одного

Термы Александрия

Еткульский район, д. Печенкино, 40 км от Челябинска

Стоимость: 14 февраля будет действовать акция — проживание в гостинице с 50% скидкой. Акция распространяется на любой свободный номер. Включено безлимитное посещение банного комплекса и термального бассейна. Трансфер на автобусе и шампанское в подарок. Кстати, 16 февраля здес состоится музыкальный праздничный ужин.

Съездить за город, просто отдохнуть и расслабиться.

КВЕСТ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Почему бы не сразиться со своей половиной в виртуальной реальности. Этот формат развлечений сейчас очень популярен. Игроки надевают специальные шлемы и погружаются в игру. Ощущение, будто ты и, правда, в другом мире. Для управления персонажами нужно двигать руками, головой. Есть квесты свободного перемещения, они еще круче. Там можно бродить по игровой площадке. На квест можно позвать своих друзей-парочек. И «порубиться» командами.

Парк виртуальной реальности Journey VR

ул. Орджоникидзе 43, 3 этаж, Челябинск

Стоимость: 1000 руб. за игру на человека. До14 февраля включительно действует скидка по купону «Гилмон» — 500 руб. за игру.

Студия виртуальной реальности UNITY

Тимирязева, 8

Стоимость: пробная игра 30 минут бесплатно, аренда шлема в будни на час — 350 руб., спецпредложение для двоих — 2 шлема на 2 часа 1200 руб. По «Гилмону» до 22 февраля пробная игра бесплатно, а аренда двух шлемов на час — 500 руб.

Квесты свободного перемещения очень крутые.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ФОТОСТУДИЯ

Сохраните День всех влюбленных в живых, искренних фотокарточках. Самостоятельно или вместе с фотографом придумайте себе красивые стильные образы или, наоборот, забавные и уютные. Не стесняйтесь показать на камеру свои чувства: обнимайтесь, целуйтесь, дурачьтесь. В общем, отрывайтесь. Потом будете просматривать фотографии, и вспоминать отлично проведенное время.

Фотостудия «Ван Гог»

ул. Худякова, 12А

Стоимость: здесь приготовили фотопроект для влюбленных за 4500 руб. Сюда входит аренда студии и работа фотографа. Снимки отдадут уже через 14 дней.

Studio Boho

ул. Свободы, 2/5 корпус, 5 этаж, 5 секция

Стоимость: аренда студии с 3 по 28 февраля 500 руб./час

Фотостудия Клары Цеткин

Красивые совместные фотографии будут радовать вас долгое время.Фото: Валентина ВАГАНОВА

ул. Клары Цеткин, 11, 2 этаж

Стоимость аренды: от 800р./час до 1200р./час

Дополнительно можно заказать визажиста, мастера по причем. За макияж отдадите примерно 800-2000 руб. в зависимости от сложности: дневной или вечерний, несложную прическу, укладку можно сделать за 500 руб., красивая вечернаяя прическа обойдется в 1000-1500.

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