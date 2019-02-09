5 необычных мест для празднования Дня Святого Валентина в Челябинске 14 февраля
ПИЛИНГ НОГ РЫБКАМИ
Пригласите половинку на экзотичную и модную процедуру в SPA-салонах — пилинг рыбками. Суть такая — вы вдвоем окунаете ноги в воду, а десятки маленьких рыбок начинают их кусать. Сначала будет щекотно, потом кожа привыкнет. Эффект от процедуры шикарный — гладкая, нежная кожа, никаких мозолей и заусенцев. Процедура длится час. Романтической атмосферы добавят приглушенный свет, свечи и приятная музыка. А еще вы сможете угоститься фруктами и пирожными.
В интернете можно найти салоны, которые предоставляют такую услугу, стоимость за нее в среднем 2500 руб.
Фиш-пилинг необычная и полезная процедура.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
МК ПО ГОНЧАРНОМУ ИСКУССТВУ
Вас научат превращать бесформенный кусочек глины в красивый горшочек или вазу. Создавать его на гончарном круге вы будете в четыре руки. Это романтично и весело. Готовое изделие сможете забрать домой. Будете ставить в хенд-мейд вазу цветы от любимого, и вспоминать, как здорово провели время.
А еще можно слепить из глины ваш совместный «портрет». Понятно, что вы не скульпторы и точь-в-точь изобразить друг друга будет непросто. Можно смастерить просто образ, например, влюбленных зверюшек. Как вы ласково называете свою половину: котик, зайчик?
Гончарная мастерская «Счастье рядом»
ул. Дзержинского, 84,
Стоимость: 1500 руб. за часовое занятие (за двоих), за двухчасовое — 2000.
Художественная мастерская Picasso
ул. Свободы, 141
ул. Академика Королева, 44
Стоимость: 1100 руб. за часовое занятие (на человека), 2100 руб. на два часа, 3100 руб. на три.
Общее дело сближает.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ
Отметить праздник можно в горячем бассейне под открытым небом. Сразу три в одном: романтика, релакс, польза для организма. После есть возможность перебраться в сауну или пойти на спа-процедуры. А завершить вечер можно ужином в ресторане на территории комплекса под живую музыку.
Баден-Баден, Лесная сказка
Еткульский бор, 40 минут езды от Челябинска
Стоимость купания в бассейне от 300 руб./час на одного
Термы Александрия
Еткульский район, д. Печенкино, 40 км от Челябинска
Стоимость: 14 февраля будет действовать акция — проживание в гостинице с 50% скидкой. Акция распространяется на любой свободный номер. Включено безлимитное посещение банного комплекса и термального бассейна. Трансфер на автобусе и шампанское в подарок. Кстати, 16 февраля здес состоится музыкальный праздничный ужин.
Съездить за город, просто отдохнуть и расслабиться.
КВЕСТ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Почему бы не сразиться со своей половиной в виртуальной реальности. Этот формат развлечений сейчас очень популярен. Игроки надевают специальные шлемы и погружаются в игру. Ощущение, будто ты и, правда, в другом мире. Для управления персонажами нужно двигать руками, головой. Есть квесты свободного перемещения, они еще круче. Там можно бродить по игровой площадке. На квест можно позвать своих друзей-парочек. И «порубиться» командами.
Парк виртуальной реальности Journey VR
ул. Орджоникидзе 43, 3 этаж, Челябинск
Стоимость: 1000 руб. за игру на человека. До14 февраля включительно действует скидка по купону «Гилмон» — 500 руб. за игру.
Студия виртуальной реальности UNITY
Тимирязева, 8
Стоимость: пробная игра 30 минут бесплатно, аренда шлема в будни на час — 350 руб., спецпредложение для двоих — 2 шлема на 2 часа 1200 руб. По «Гилмону» до 22 февраля пробная игра бесплатно, а аренда двух шлемов на час — 500 руб.
Квесты свободного перемещения очень крутые.Фото: Михаил ФРОЛОВ
ФОТОСТУДИЯ
Сохраните День всех влюбленных в живых, искренних фотокарточках. Самостоятельно или вместе с фотографом придумайте себе красивые стильные образы или, наоборот, забавные и уютные. Не стесняйтесь показать на камеру свои чувства: обнимайтесь, целуйтесь, дурачьтесь. В общем, отрывайтесь. Потом будете просматривать фотографии, и вспоминать отлично проведенное время.
Фотостудия «Ван Гог»
ул. Худякова, 12А
Стоимость: здесь приготовили фотопроект для влюбленных за 4500 руб. Сюда входит аренда студии и работа фотографа. Снимки отдадут уже через 14 дней.
Studio Boho
ул. Свободы, 2/5 корпус, 5 этаж, 5 секция
Стоимость: аренда студии с 3 по 28 февраля 500 руб./час
Фотостудия Клары Цеткин
Красивые совместные фотографии будут радовать вас долгое время.Фото: Валентина ВАГАНОВА
ул. Клары Цеткин, 11, 2 этаж
Стоимость аренды: от 800р./час до 1200р./час
Дополнительно можно заказать визажиста, мастера по причем. За макияж отдадите примерно 800-2000 руб. в зависимости от сложности: дневной или вечерний, несложную прическу, укладку можно сделать за 500 руб., красивая вечернаяя прическа обойдется в 1000-1500.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ТОП-5 мест в Челябинске для свиданий на высоте: как оригинально отметить День Святого Валентина (подробнее)
От пиньяты до хита: необычные подарки на День Святого Валентина в Челябинске
Что подарить на День Святого Валентина в Челябинске: об этом лучше подумать уже сейчас (далее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06
ИСТОЧНИК KP.RU