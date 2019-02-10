2019-02-10T11:54:34+03:00
Происшествия

На крупном перекрестке Челябинска снегоуборочный грузовик попал в аварию

Все случилось вблизи трамвайных рельс
Андрей АБРАМОВ
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Авария на Молодогвардейцев. Фото пользователя VK Alexey R.Авария на Молодогвардейцев. Фото пользователя VK Alexey R.
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Столкновение произошло днем 10 февраля. На перекрестке Молодогвардейцев и проспекта Победы столкнулись легковушка и грузовик-снегоуборщик. На заднем стекле красной иномарки висит знак «начинающий водитель».

— Оба поворачивали с Молодогвардейцев в сторону больницы скорой помощи. Новичок, вероятно, не рассчитал, переезжая рельсы, и вписался в бочину грузовика, — сообщают очевидцы.

— Уверен, что виновата спецтехника. Они постоянно себе многое позволяют на дорогах.

Машины остановились уже после трамвайных путей, что помогло избежать транспортного коллапса. Трамваи ходят в обычном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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