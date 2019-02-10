На крупном перекрестке Челябинска снегоуборочный грузовик попал в аварию

СЕГОДНЯ 11:53 2019-02-10T11:54:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Столкновение произошло днем 10 февраля. На перекрестке Молодогвардейцев и проспекта Победы столкнулись легковушка и грузовик-снегоуборщик. На заднем стекле красной иномарки висит знак «начинающий водитель».

— Оба поворачивали с Молодогвардейцев в сторону больницы скорой помощи. Новичок, вероятно, не рассчитал, переезжая рельсы, и вписался в бочину грузовика, — сообщают очевидцы.

— Уверен, что виновата спецтехника. Они постоянно себе многое позволяют на дорогах.

Машины остановились уже после трамвайных путей, что помогло избежать транспортного коллапса. Трамваи ходят в обычном режиме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU