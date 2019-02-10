На крупном перекрестке Челябинска снегоуборочный грузовик попал в аварию
Столкновение произошло днем 10 февраля. На перекрестке Молодогвардейцев и проспекта Победы столкнулись легковушка и грузовик-снегоуборщик. На заднем стекле красной иномарки висит знак «начинающий водитель».
— Оба поворачивали с Молодогвардейцев в сторону больницы скорой помощи. Новичок, вероятно, не рассчитал, переезжая рельсы, и вписался в бочину грузовика, — сообщают очевидцы.
— Уверен, что виновата спецтехника. Они постоянно себе многое позволяют на дорогах.
Машины остановились уже после трамвайных путей, что помогло избежать транспортного коллапса. Трамваи ходят в обычном режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU