2019-02-12T05:13:59+03:00
Общество

В Магнитогорске водитель маршрутки устраивает по пятницам День доброты и возит бесплатно

До полудня он должен сделать доброе дело
Ирина КАРЕЛИНА
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По пятницам проезд бесплатный. Фото: Алия Сафиуллина, соцсети.По пятницам проезд бесплатный. Фото: Алия Сафиуллина, соцсети.
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Пятница — у многих любимый день. Конец рабочей недели. Хочется петь, смеяться и… возить людей бесплатно.

— Утром уехала на работу на 39 маршруте бесплатно. Водитель сказал: День доброты. Очень приятно, — поделилась в соцсетях Алия Сафиуллина.

В салоне маршрутки висит объявление: «Дорогие пассажиры! Сегодня на этой машине проезд бесплатный!»

В соцсетях гадают, в чем причина такой доброты. И почему именно по пятницам? Оказалось, что маршрутку водит мусульманин Хаким, который решил в своей выходной до полуденной молитвы делать доброе дело. Поэтому и проезд бесплатный. Владелец бизнеса не стал возражать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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