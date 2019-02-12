В Магнитогорске водитель маршрутки устраивает по пятницам День доброты и возит бесплатно
Пятница — у многих любимый день. Конец рабочей недели. Хочется петь, смеяться и… возить людей бесплатно.
— Утром уехала на работу на 39 маршруте бесплатно. Водитель сказал: День доброты. Очень приятно, — поделилась в соцсетях Алия Сафиуллина.
В салоне маршрутки висит объявление: «Дорогие пассажиры! Сегодня на этой машине проезд бесплатный!»
В соцсетях гадают, в чем причина такой доброты. И почему именно по пятницам? Оказалось, что маршрутку водит мусульманин Хаким, который решил в своей выходной до полуденной молитвы делать доброе дело. Поэтому и проезд бесплатный. Владелец бизнеса не стал возражать.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06
ИСТОЧНИК KP.RU