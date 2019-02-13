На заводе в Челябинске разлился горячий металл
В пожарную часть сотрудники ЧМК позвонили около пяти часов утра 13 февраля. В одном из цехов из ковша вылился раскаленный металл. Он занял площадь в 150 кв. метров.
— До прибытия пожарных подразделений из цеха самостоятельно вышло 16 человек персонала. Угрозы распространения пожара нет, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Сведения по пострадавшим уточняются. Несмотря на инцидент, работа комбината продолжается. В тушении задействованы полсотни пожарных.
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ИСТОЧНИК KP.RU