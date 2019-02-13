2019-02-13T06:41:34+03:00
Происшествия

На заводе в Челябинске разлился горячий металл

Пожар тушат 50 человек
Андрей АБРАМОВ
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Из ковша на ЧМК вылился раскаленный металл. Фото: Сергей Мальгавко / ТАССИз ковша на ЧМК вылился раскаленный металл. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
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В пожарную часть сотрудники ЧМК позвонили около пяти часов утра 13 февраля. В одном из цехов из ковша вылился раскаленный металл. Он занял площадь в 150 кв. метров.

— До прибытия пожарных подразделений из цеха самостоятельно вышло 16 человек персонала. Угрозы распространения пожара нет, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Сведения по пострадавшим уточняются. Несмотря на инцидент, работа комбината продолжается. В тушении задействованы полсотни пожарных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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