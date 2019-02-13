Обыски на птицефабриках в Челябинской области могут быть связаны с налоговыми махинациями
Силовики прибыли с обысками сразу на несколько птицефабрик в Челябинской области 13 февраля. Проверяют документацию. О задержаниях кого-либо из руководства агрохолдингов речи пока не идет.
По данным источника «КП» — Челябинск», обыски проводят оперативники ФСБ из Москвы. Вместе с ними на птицефабрики также приехали столичные налоговики.
Скорее всего, обыски связаны с подозрениями в уклонении от уплаты налогов. И, как оказалось, то же самое происходит в других регионах России. Там силовики также проверяют документацию на крупных птицефабриках.
В пресс-службе Управления ФСБ по Челябинской области ситуацию не комментируют.
ИСТОЧНИК KP.RU