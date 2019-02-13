2019-02-13T13:24:08+03:00
Происшествия

Обыски на птицефабриках в Челябинской области могут быть связаны с налоговыми махинациями

Оперативники ФСБ нагрянули сразу на несколько агрохолдингов на Южном Урале
Сергей УФИМЦЕВ
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Обыски проводят силовики из Москвы. Фото: Александр Рюмин/ТАССОбыски проводят силовики из Москвы. Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Силовики прибыли с обысками сразу на несколько птицефабрик в Челябинской области 13 февраля. Проверяют документацию. О задержаниях кого-либо из руководства агрохолдингов речи пока не идет.

По данным источника «КП» — Челябинск», обыски проводят оперативники ФСБ из Москвы. Вместе с ними на птицефабрики также приехали столичные налоговики.

Скорее всего, обыски связаны с подозрениями в уклонении от уплаты налогов. И, как оказалось, то же самое происходит в других регионах России. Там силовики также проверяют документацию на крупных птицефабриках.

В пресс-службе Управления ФСБ по Челябинской области ситуацию не комментируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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