Когда все-таки на Урале начнут строить ВСМ Челябинск — Екатеринбург

СЕГОДНЯ 05:18 2019-02-14T07:33:00+03:00

Судьба ВМС еще не решена. Организаторы стройки надеются, что она начнется уже в ближайшее время. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

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Высокоскоростная магистраль Челябинск — Екатеринбург, если и будет построена, то не раньше 2024 года. Такой вывод местная пресса сделала, заглянув в документ о планах модернизации инфраструктуры страны до 2024 года. ВСМ Челябинск — Екатеринбург в планах нет.

Однако инициаторы строительства заявляют, чтодокумент не окончательный и ВСМ еще может там появиться.

— Перечень проектов, опубликованный на сайте правительства РФ, утвердили осенью 2018 года. А губернаторы Челябинской и Свердловской областей обратились к Дмитрию Медведеву с просьбой включить ВСМ в план значительно позже. Одобрительная резолюция председателя правительства была получена. Поэтому мы надеемся, что проект все же включат в комплексный план, рассчитанный до 2024 года, — заявил директор ХП «Уральская скоростная магистраль» Сергей Бревнов.

Напомним, стоимость проекта 380 млрд рублей. Половину этой суммы должен выделить федеральный бюджет, остальное вложат инвесторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU