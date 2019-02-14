Один человек погиб и трое ранены в массовом ДТП на трассе в Челябинской области

СЕГОДНЯ 13:09 2019-02-14T13:09:32+03:00

На М-5 под Миассом столкнулись легковушка и три грузовика

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«Лада Калина» выехала на встречную полосу и попала под фуру. Следом в них врезались еще два грузовика. Авария произошла на трассе М-5 «Москва — Челябинск» неподалеку от Миасса. Машины перегородили всю дорогу, поэтому движение на этом участке встало.

— ДТП произошло 14 февраля в 11:15. Погиб один человек. Еще трое пострадали, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Судя по всему, погибший и пострадавшие находились в «Ладе». По словам очевидцев, легковушку от удара выбросило с дороги.

На месте аварии сейчас дежурит наряд ГИБДД. Полицейские организовали реверсивное движение на участке.

ИСТОЧНИК KP.RU