2019-02-14T14:39:57+03:00
Дом. Семья

В центре Челябинска сфотографировали дикого зайца

По словам челябинцев, зверек поселился в Парке Гагарина и совершенно не боится людей и собак [фото]
Валентина ВАГАНОВА
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Зверек уже давно обитает в Парке Гагарина. Фото: Настя Котик.Зверек уже давно обитает в Парке Гагарина. Фото: Настя Котик.
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Челябинка Анастасия поймала в объектив зайца, сидевшего в фонтане в Парке Гагарина. Снимок с ушастым она выложила в соцсети.

— Ничего нового — это Челябинск, — написала Анастасия.

Горожане рассказали, что тоже встречали в парке этого зверька. Он тут бегает уже давно.

— Этого, или какого другого зайца, часто вижу по утрам в парке. Совершенно не боится ни меня, ни моих собак, — поделилась в комментариях Елена.

Некоторые предположили, что пушистый удрал из зоопарка. Ан-нет — этот зверек прибежал из леса.

— Этого зайца кормят в детском городке, под горкой. Он часто здесь бегает. Специально спросила у работников, тоже думала, что сбежал из зоопарка, — рассказала Екатерина.

Известный челябинский ветеринар Карен Даллакян объяснил, что в бору живет большая популяция зайцев, бывает, они выбегают к людям. Но для ушастого выход в город опасен — может сбить машина, а еще могут напасть безнадзорные собаки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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