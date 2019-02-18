Суп из одной картофелины и костей: сотрудницы частного детсада в Челябинске рассказали, в каких условиях содержатся дети.

СЕГОДНЯ 07:39 2019-02-18T07:39:27+03:00

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Две жительницы Челябинска устроились работать в частный детский сад, который находится в обычной квартире на улице Зальцмана (Чурилово). Педагогического образования у них нет. К примеру, Анастасия Рудакова училась на социлога. Работодатель велел ей, если что, соврать родителям воспитанников.

Санитарной книжки и справки о несудимости у сотрудниц не попросили. Никакого договора и официальной зарплаты. Подозревая, что они вообще останутся без денег, нянечки сняли компромат. Им все же не заплатили, и видео оказалось в соцсетях. На камеру девушки демонстрируют пустой холодильник.

— Детей велели кормить из нами же приготовленного супа из нескольких костей и одной картошки. Никто, между прочим, не поинтересовался, а умеем ли мы вообще готовить. Отсутствие градусника или элементарно даже бинта, чтобы в случае травмы обработать рану ребенку. Ну и мне было сказано, что на просьбу родителей посмотреть условия прибывания детей записывать их на экскурсию, но по первой просьбе желательно не впускать, — рассказали теперь уже бывшие сотрудницы детсада в группе «Регион-74 | Челябинск» в ВК.

Хозяин детского сада информацию бывших работниц отрицает. Но пообщаться на эту тему с представителями группы отказался, сославшись на занятость. Кстати, у него таких детсада два: в Чурилово и на ЧТЗ. В одном из них он живет сам.

В соцсети расценили действия девушек скорее как месть работодателю, нежелие желание показать правду. Однако, положение вещей в детском заведении это не меняет. Там нет даже полноценной плиты, только одна единственная конфорка.

— Этих частных садиков дофига, и ими занимаются люди без образования и опыта работы. С целью наживы. А на детей им пофиг, лишь бы их родители деньги платили, — прокомментировала подписчица группы «Регион-74 | Челябинск» Юлия Фомина.

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Суп из одной картофелины и костей: сотрудницы частного детсада в Челябинске рассказали, в каких условиях содержатся дети.

ИСТОЧНИК KP.RU