Раритетные байки и велосипеды выставят в Челябинске

СЕГОДНЯ 09:55 2019-02-18T09:55:22+03:00

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Краеведческий музей впервые экспонирует вело- и мототехнику в Челябинске. Ее предоставил местный коллекционер Николай Авдеев. В его собрании представлены известные всем велосипеды «Школьник», «Ветерок» и другие редкие модели.

В разделе мототехники посетители смогут увидеть мопеды, мокики (мопед с коробкой передач и без велосипедного привода) и мотоциклы. Не только отечественного производства, но и из Японии (Honda, Suzuki, Yamaha), Германии, Чехии, Венгрии (Pannonia). Всего экспонируется более 60 марок.

— В импровизированной мастерской можно будет увидеть, как из ржавых железяк собирается велосипед или мопед. В разделе «На перекрестке» — светофор, постового в форме ГАИ с жезлом и многое другое. Каждый посетитель сможет поучаствовать в веселых занятиях, посвященных изучению ПДД. Дополнит экспозицию показ на экране популярных детских мультфильмов, — гласит аннотация выставки.

с 21 февраля до 26 июня

Государственный исторический музей Южного Урала

Тел.: (351) 263-08-32; 265-23-88

ИСТОЧНИК KP.RU