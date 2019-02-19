В Зауралье школьники во время обеда обнаружили в супе нечто, похожее на вареного ежика
Ученики Юргамышской школы в Курганской области выложили в социальную сеть шокирующее фото обеденного блюда. В тарелке с супом детям попался кусок вареной кожи, покрытый игловидными отростками.
— В поселке Юргамыш школьников кормят странной едой. Что это, вообще, такое?- спрашивает автор поста.
Интернет-пользователи поспешили успокоить «успокоить» перепуганных детей. Мол, это всего лишь говяжьи губы или свиные щеки. Настоящий деликатес для собак!
— Суп был приготовлен из сертифицированной тушенки, — оправдаются работник школьной столовой.
Между тем, меню Юргамышской школы уже заинтересовало следственный комитет.
— В настоящее время организована проверка по сообщению учеников юргамышской среднеобразовательной школы, опубликованному в социальной сети 18 февраля. В нем говорится, что детей накормили продуктами, не отвечающими требованиям безопасности, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU