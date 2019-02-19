2019-02-19T19:07:05+03:00
Общество

В Зауралье школьники во время обеда обнаружили в супе нечто, похожее на вареного ежика

Школьной столовой уже заинтересовался следственный комитет
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Фото: vk.com "Юргамыш LIVE"Фото: vk.com "Юргамыш LIVE"
Изменить размер текста:

Ученики Юргамышской школы в Курганской области выложили в социальную сеть шокирующее фото обеденного блюда. В тарелке с супом детям попался кусок вареной кожи, покрытый игловидными отростками.

— В поселке Юргамыш школьников кормят странной едой. Что это, вообще, такое?- спрашивает автор поста.

Интернет-пользователи поспешили успокоить «успокоить» перепуганных детей. Мол, это всего лишь говяжьи губы или свиные щеки. Настоящий деликатес для собак!

— Суп был приготовлен из сертифицированной тушенки, — оправдаются работник школьной столовой.

Между тем, меню Юргамышской школы уже заинтересовало следственный комитет.

— В настоящее время организована проверка по сообщению учеников юргамышской среднеобразовательной школы, опубликованному в социальной сети 18 февраля. В нем говорится, что детей накормили продуктами, не отвечающими требованиям безопасности, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Строители обнаружили банку с ртутью при демонтаже здания в центре Челябинска
На Южном Урале неизвестный взломал банкомат и похитил 3 млн рублей
Специалисты проверяют уцелевшие после взрыва дома квартиры в Магнитогорске
Из-за забытого на прогулке детсадовца мэр Озерска получил «выговор» от прокуратуры
Из-за козла начался большой пожар в Челябинской области
В Челябинской области в три раза выросло число бешенных животных
В Челябинской области студенты слепили трехэтажного снеговика
Поиски семьи, без вести пропавшей в Челябинске, остановлены
Жители Челябинской области помогли пенсионеру, который едет в Иркутск автостопом
В Челябинске водители маршруток прямо за рулем смотрят сериалы
Бизнесмена из Челябинска не пускали в самолет из-за плаката
Нужная победа: «Трактор» в Москве переиграл «Динамо» с минимальным счетом
Магнитогорск снова всколыхнули сообщения об угрозе взрыва
В Челябинске братья-бизнесмены погасили долг в 750 тысяч, чтобы попасть на родину в Армению
Супруги погибли при пожаре из-за непотушенной сигареты в Челябинской области
В Челябинской области пропала 16-летняя девушка
Для Вани Фокина составят особый план реабилитации в Магнитогорске
Адвокат из Челябинска, пытавшийся подкупить следователя, избежал колонии
Хозяйка детского сада в Челябинске, где детей морят голодом, обвинила воспитателей во лжи
Неизвестные украли поросят из ледового городка на Южном Урале
Житель Челябинска выгуливает обогреватель на поводке
Магнитогорец нашел банковскую карту с нацарапанным пин-кодом и снял с неё 380 тысяч рублей
Ребята из Челябинской области могут поехать в гости к знаменитому тигру Жорику
Житель Челябинской области нашел мертвым 15-летнего сына, которого оставил одного на даче
Раритетные байки и велосипеды выставят в Челябинске
В Челябинской области двое детей погибли из-за того, что мать рано закрыла заслонку в печи