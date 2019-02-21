В парке имени Терешковой можно будет лежать на траве и читать электронные книги

СЕГОДНЯ 05:20 2019-02-21T05:20:26+03:00

Реконструкцию парка завершат уже в этом году

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В благоустройство парка имени Терешковой вложат еще 45 млн рублей. Оценить итог реконструкции жители города смогут уже этим летом, сообщает пресс-служба мэрии.

— В парке отремонтируют и запустят фонтан, починят ограждение, обустроят входную группу. В парке также появится сцена и интерактивная библиотека, в которой можно будет бесплатно почитать книжки. Весь парк украсят цветниками и клумбами, — замечают в пресс-службе.

На газонах парка появятся как бы парящие в воздухе лавки. В них можно будет отдохнуть полулежа.

Напомним, парк имени Терешковой находится на остановке «Комсомольская площадь». Также в мэрии заявили, что в ближайшее время здесь пустят новый автобусный маршрут №2 «ЮурГУ-Мехколонна».

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ИСТОЧНИК KP.RU